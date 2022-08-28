Певица Глюкоза призналась, что спокойно отреагировала на заявление 15-летней дочери о небинарности

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Певица Глюкоза призналась, что спокойно отреагировала на заявление 15-летней дочери о небинарности
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Фото из открытых источников

Глюкоза прокомментировала заявление своей 15-летней дочери о небинарности. Российская поп-певица призналась, что спокойно отнеслась к ее высказыванию.

Как известно, в конце июня старшая дочь исполнительницы заявила, что она является небинарной личностью. Яркой, неординарной и творческой Лиде нравится эпатировать публику. Она пишет песни и выступает под псевдонимом Lidus. Пока девушка не относит себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру.

Наталья Чистякова заявила, что вполне спокойно отнеслась к словам наследницы. Глюкоза полагает, что нынче молодое поколение стремится жить без гендерных граней.

Певица даже проконсультировалась с психологом. Специалист сказал звездной матери, что сейчас такая мода и это является нормой для подросткового возраста.

«Я спокойно восприняла заявление Лиды. Ответила: «Дочка, слушай себя, тогда ты не ошибешься. Я нервничаю, безсловно, просто не подаю вида», -  артистка.

Наталья добавила, что она в таком же возрасте хотела быть мальчиком, поэтому общалась только с парнями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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