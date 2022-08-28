Певица Валерия похвасталась фотографией с новорожденным внуком Даниэлем

Певица Валерия похвасталась первым снимком с новорожденным внуком. Даниэля семье подарила дочь Иосифа Пригожина от первого брака Даная.

Мальчик появился на свет 16 августа. Рожала девушка в одном из московских роддомов. Молодую маму отправили домой через несколько дней после родов.

Но Валерия уже успела понянчиться с малышом. Артистка на фото нежно прижала грудного ребенка к себе.

«Даная родила прекрасного мальчика. Детки — это просто чудо! Хочется, чтобы их все невзгоды обходили стороной. Я так рада, что в нашей семье еще один человечек. Новая жизнь, новая судьба. Маленький Даниэль, будь счастлив!» - написала артистка под снимком с младенцем.

Стоит сказать, что у 54-летней эстрадной певицы есть опыт в воспитании деток. У артистки есть внучка Селин, которую ей подарил сын Арсений Шульгин с женой Лианой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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