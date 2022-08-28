Поплавская сообщила о возможном убийстве Натальи Вовк, подозреваемой в смерти Дугиной

Яна Поплавская на своей страничке в «Телеграм» опубликовала новый пост. В нем актриса разместила информацию о возможном убийстве Натальи Вовк, которую подозревают в смерти Дарьи Дугиной.

«Западные СМИ сообщили, что убийца Дугиной убита. Если это правда, значит подтверждается мнение, что заказчик подобных преступлений никогда не оставляет в живых исполнителей этого преступления. Пока одна публикация только появилась, официальных комментариев нет», - написала Поплавская.

К слову, новость об уничтожении Натальи Вовк появилась в австрийской интернет-газете «EXXPRESS». Подозревают в подрыве автомобиля журналистки гражданку Украины. После инцидента женщина скрылась в Эстонии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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