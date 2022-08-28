Продюсер Арифулина назвала певицу Алексу женой олигарха, у которой нет голоса

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Продюсер Арифулина назвала певицу Алексу женой олигарха, у которой нет голоса
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Фото из открытых источников

Певица Алекса, как известно, стала популярной благодаря проекту «Фабрика звезд». Но исполнительница попала на вокальное шоу не на общих условиях.

Девушка не проходила кастинг в ожидании минуты славы. Семья артистки весьма состоятельная, поэтому строить музыкальную карьеру для нее было простым и коротким заданием.

Как вспоминает Лина Арифулина, ее поставили перед фактом. Мол, Сашу берете и точка. Продюсер боролась с постоянным упрямством молодой звезды и ее капризами. Чаще всего споры возникали из-за нарядов поп-певицы.

«Алекса —чудо в платьях Cavalli. Сколько я боролась с этими нарядами, они плохо смотрелись в кадре. Например, леопардовый принт. Саша выглядела так, как будто вернулась с вечеринки. Учитывая то, что голоса у нее то нет, складывается ощущение, что она — супруга олигарха, которая поет», — заявила Лина.

Арифулина не только сменила образ знаменитой исполнительницы, но и внесла свой вклад в роман Алексы и
Тимати. Именно режиссер подтолкнула знаменитого рэпера присмотреться к певице.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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