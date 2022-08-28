Продюсер Ашуров недоумевает от того, что певица Земфира молча сбежала во Францию

Дмитрий Ашуров недоумевает от того, что Земфира молча сбежала в Париж. Продюсер призвал певицу дать официальное объяснение

по поводу приезда на территорию Франции.

26 августа Земфира отпраздновала свой 46 день рождения. Компанию певице составила актриса Рената Литвинова. Празднование прошло в Париже, где сейчас и находятся близкие подруги. Туда они прилетели из-за проведения СВО на Украине.

При этом артистка активно гастролирует по Европе. Но такое расположение дел возмущает Дмитрия Ашурова. Проюсер недоумевает, почему исполнительница до сих пор официально не заявила о своих намерениях.

Ашуров говорит, что заявления артистки ждут ее россиские поклонники, которые не понимают причин переезда в другую страну. Они хотели бы узнать, Земфира подалась на Запад с целью проведения гастролей или она планирует там остаться в долгосрочной перспективе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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