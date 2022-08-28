Сергей Лазарев решил сменить репертуар, чтобы стать ближе к русскому народу

Знаменитый российский певец Сергей Лазарев заявил о том, что он сильно устал. Артист признался, что в течение двадцати лет работает без отдыха, и даже в отпуске думает о работе. Исполнитель уверен, что кропотливый труд и полная отдача любимому делу просто необходимы, чтобы не потерять популярность и многочисленных поклонников.

На днях певец сообщил, что он решил сменить репертуар. Звезда эстрады хочет отказаться от исполнения композиций на английском языке, чтобы стать ближе к россиянам.

«Я внезапон осознал, что для русских зрителей песни, которые я исполнял на английском языке, чужие. Россияне меня не понимали. Я всегда чувствовал это. Когда перешел на русский, сразу стал с публикой ближе », - заявил музыкант.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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