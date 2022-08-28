Сергей Пенкин уверен, что на современной российской эстраде нет личностей

Сергей Пенкин очень нелестно заговорил о российском шоу-бизнесе. По мнению певца и композитора, на современной эстраде преимущественно встречается художественная самодеятельность. Места для настоящих молодых талантов практически не осталось.

«То, что сегодня происходит в шоу-бизнесе России, не поддается логике. В нашей стране есть много талантливых музыкантов, но нам их почему-то не показывают. На российской современной эстраде нет настоящих личностей», - заявил Пенкин.

61-летний певец уверен в том, что по-настоящему одаренным артистам очень сложно, а порой практически невозможно, из-за ряда причин выбить место под солнцем.

«У них нет денег, нет продюсеров», — перечислил эти причины Сергей Михайлович.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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