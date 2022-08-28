Снова вместе: Рэпер Птаха воссоединился со своей женой Ланой

Супруга рэпера Птахи устала от бесконечных измен мужа, поэтому решила поставить жирную точку в отношениях. Лана Реутова подала на развод. Но не успели супруги официально расторгнуть брак, как снова воссоединились.

Бывший участник Centr пришел вместе с супругой в московский храм. Экс-возлюбленные совершили таинство крещения своей 4-месячной дочурки.

Выглядели родители счастливыми, постоянно улыбались. Птаха, выходя из храма, крепко прижал к себе крохотную Сияну, которая очень разволновалась.

Напомним, недавно жена Давида Нуриева подала на развод. Непростые отношения не спасла даже дочь, которая в апреле появилась на свет. Белокурая модель из Оренбурга устала от измен мужа.

Реутова и певец прожили вместе 9 лет. Для музыканта это второй ребенок. Со своей взрослой дочерью Николь рэпер не общается. Артист ушел из семьи, когда дочке испоолнилось 3 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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