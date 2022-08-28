Starhit: Дмитрий Тарасов больше недели не ночует дома

Дмитрий Тарасов больше недели не ночует дома. В загородный особняк футболист приезжает только чтобы повидать супругу Анастасию Костенко и троих детей — Милану, Еву и Алексея.

За пять лет отношений между спортсменом и моделью было всякое. Но при этом у влюбленных не было даже мысли разойтись. Сейчас Дмитрий вынужден на некоторое время оставить любимую жену и маленьких деток из-за нового спортивного проекта. Настя с пониманием относится к тому, что супруг не ночует дома. Больше недели Тарасов проживает у рэпера T-Killah. Их связывает не только крепкая дружба, но и новое общее дело.

«Они 24 часа вместе. Клуб «Родина Медиа», над которым в настоящеее время работают ребята, отнимает у них все свободное время. Дима говорил, что, похоже, переехал к Саше» — пишет «СтарХит», ссылаясь на представителя 35-летнего полузащитника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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