В московской гимназии у Гарри и Лизы Галкиных подняли плату за обучение на 360 тысяч

В Первой московской гимназии, где учатся дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, подняли плату за обучение. Лиза и Гарри с 1 сентября пойдут в третий класс.

Если год назад звездное семейство платило 3 миллиона рублей в год за двоих детей, то теперь им придется раскошелиться. Примадонне нужно оплатить на 365 тысяч больше, то есть 3 миллиона 365 тысяч, дополнительно по 180 тыс. рублей за ребенка.

Отметим, Первая московская гимназия является ведущим учебным заведением в Подмосковье. Заведение отличается серьезной охраной, просторной территорией, вкусной едой и индивидуальным подходом.

В классе помимо учителя есть еще воспитатель, который водит школьников на занятия и прогулки. После завершения уроков дети отдыхают, едят, посещают разнообразные кружки, секции, делают уроки, гуляют. Есть иного занятий на выбор - спорт, музыка, театральная студия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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