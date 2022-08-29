В Украине заявили, что ВСУ пошли в контрнаступление и прорвали первую линию обороны ВС РФ в Херсонской области

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В Украине заявили, что ВСУ пошли в контрнаступление и прорвали первую линию обороны ВС РФ в Херсонской области
Украина
Фото из открытых источников

В Украине заявляют о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области.

В обеденное время сегодня, 29 августа, оперативная группировка «Каховка» на своей официальной странице в социальной сети  Facebook (запрещена в РФ) опубликовала видео, на котором якобы раненый российский солдат говорит о том, что украинская армия прорвала первую линию обороны ВС РФ в Херсонской области. Военный жалуется на то, что по позициям российских войск работает авиация, артиллерия и танки.

«109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя», - таким комментарием подписала выложенные кадры оперативная группировка «Каховка».

Что ВСУ начали наступление по многим направлениям на юге, подтвердила в комментарии телевидению «Громадське» и спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Украинское издание «Украинская правда» сообщило, что его источники прорыв первой линии обороны подтверждают. Тем не менее говорить о конкретном успехе не юге Украины, утверждают они, еще рано - слишком «большой фронт».

Следует отметить, что в Министерстве обороны России новости о контрнаступлении Украины официально не прокомментировали.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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