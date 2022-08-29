В Украине заявили, что ВСУ пошли в контрнаступление и прорвали первую линию обороны ВС РФ в Херсонской области

У нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 под названием «кентавр» обнаружили необычные симптомы. В Роспотребнадзоре заявили, что подавляющее
В Украине заявляют о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. В обеденное время сегодня, 29 августа, оперативная группировка «Каховка» на своей
Требуется установить личности заказчиков материала, в котором распространяются фейки о российских добровольцах на Украине. Об этом заявил военный
Ольга Скабеева и ее супруг Евгений Попов не обсуждают личную жизнь и не дают никаких комментариев по поводу сплетен. Видимо, поэтому в Сети ходят
Певица Валерия похвасталась первым снимком с новорожденным внуком. Даниэля семье подарила дочь Иосифа Пригожина от первого брака Даная. Мальчик
Младший внук легендарной певицы Аллы Пугачевой, которая недавно вернулась на родину, успешно продолжает продвигать свой бизнес в России. Дени
Прогнозы чиновников Смольного о снижении темпов заболеваемости коронавирусом в Петербурге в сентябре не имеют под собой каких-либо оснований.
Из Масьяфа в Сирии исчезли зенитно-ракетные комплексы С-300, которые в течение нескольких лет кряду прикрывали небо САР. Это подтверждается
Через Ростовскую область в Крым направляются железнодорожные эшелоны с военной техникой. Об этом сообщает Авиа.про, публикуя кадры перемещения
В прессе время от времени появляется информация, что в ВСУ перепродают поставляемое альянсом в страну вооружение. При этом СМИ пишут, что Америка
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle