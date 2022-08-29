Агата Муцениеце в последнее время стала всё чаще появляться на публике в смелых образах

Популярная российская и латвийская актриса Агата Муцениеце в последнее время стала часто появляться на публике. При этом знаменитость для выхода в свет подбирает весьма яркие, броские и эффектные наряды.

Из-за экстравагантных образов артистка привлекает внимание окружающих и всегда находится под прицелом журналистов. Так, для последнего светского мероприятия Агата выбрала вызывающий ярко-изумрудный костюм. Открытый топ продемонстрировал глубокое декольте разведенной Муцениеце. Не исключено, что таким поведением звезда пытается продемонстрировать экс-супругу, кого он потерял.

«Фигурка роскошная. Изящная как статуэточка» »;

«Настоящая королева, к ак хороша!» ;

« «Залюбовались вами!. Прилучный приревнует!» – пишут поклонники.

Судя по всему, актриса легко перенесла расставание с супругом, который уже успел жениться на своей новой возлюбленной. Пара прожила в официальном браке 8 лет. За это время у них родилось двое замечательных деток.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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