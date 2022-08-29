Актриса Оксана Лаврентьева откровенно заявила, что не собирается уезжать из России

Известная актриса и модель Оксана Лаврентьева откровенно рассказала, что она даже не собирается покидать Россию. Соответствующую информацию знаменитость оставила в очередной публикации в своем Телеграме.

Звезда сериала «Клуб» заявила, что она при желании в любое время может уехать за рубеж на постоянное место жительства. Но артистка, которая родилась в Санкт-Петербурге, никуда не желает уезжать.

По заявлению 43-летней актрисы, она безумно любит Россию и считает, что ее дети обязаны жить и работать на родине.

"Я не хочу никуда и никогда из РФ уезжать. Хочу работать именно здесь, хочу, чтобы именно здесь росли мои дети, хочу делать родину лучше, хочу служить своей стране всеми силами, которые есть у меня", - отметила Лаврентьева.

Также киноактриса добавила, что она не готова спокойно реагировать на людей, которые негативно высказываются в сторону России и ее граждан.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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