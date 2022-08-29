Алексей Кабанов сообщил, что Сати Казанову не взяли замуж в РФ из-за испорченной репутации

Алексей Кабанов прокомментировал свои отношения с Сати Казновой. Певец объяснил брак экс-участницы группы «Фабрика» с итальянцем плохой репутацией артистки.

Известно, что 20 лет назад пара Алексея и Сати была одной из самых ярких на телепроекте. Молодые люди близко общались, проводили вместе все свободное время. Фанаты, которые тщательно наблюдали за их отношениями, надеялись, что влюбленные поженяться. Но этого не произошло.

Кабанов женился на Розалии Коноян, а Казанова стала женой итальянского продюсера Стефано Тиоццо. Исполнитель решил рассказать, почему его коллега не смогла найти супруга в РФ.

«Почему никто в России не захотел ее в жены взять? Даю подсказку —это испорченная репутация!» —в соцсети артиста появилось сообщение.

Что именно он имел в виду, не известно.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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