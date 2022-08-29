Алла Пугачева заявила, что уезжала в отпуск и проходила лечение

Алла Пугачева, которая в минувшую субботу вернулась в РФ, объяснила, почему ее не было в России. Как сообщила Примадонна российской эстрады, она уезжала в отпуск и проходила лечение.

Легендарная певица после пятимесячного отсутствия несколько дней назад приехала из Латвии в Москву. После длительной зарубежной поездки 73-летняя артистка посетила модный дом своего близкого друга –известного дизайнера Игоря Гуляева. Окружающие, когда увидели звезду на шоппинге в столичном бутике, начали делать ей комплименты и хвалить за безупречный внешний вид.

Примадонна, недолго думая, заявила:

«А чего мне плохо выглядеть? Я же отдыхала и лечилась». Пугачева не может понять, почему к ее отъезду из России было приковано столько внимания: «Каникулы, лечение и отпуск эмиграцией не считаются». Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» заявила, что отправилась в долгожданный отпуск, который как-раз закончился. «Прямо как возвращение блудной дочери. Закончился отпуск. Очень жалко», – добавила Пугачева. Теперь Алла Борисовна будет заниматься накопившимися делами на родине. Скоро ее дети пойдут в одну из элитных московских гимназий. «Буду наводить порядок», - лаконично прокомментировала свое возвращение звезда.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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