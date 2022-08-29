Телеканал CNN: ВСУ начали подготовку к «серьезному контрнаступлению» на Южном фронте

Вооруженными силами Украины (ВСУ) ведется подготовка к «серьезному контрнаступлению» на юге. Об этом сегодня, 29 августа, сообщил американский телеканал CNN.

Портал ссылается на данные высокопоставленных чиновников в США, которые владеют последними разведданными.

Источник сообщил, что контрнаступление ВСУ сосредоточено как на наземных, так и на воздушных операциях. О конкретных целях украинских солдат собеседники CNN не сообщили.

Ранее о контрнаступлении армии Украины на Южном фронте проинформировал канал Reuters со ссылкой на достоверные источники в киевском командовании. При этом херсонские власти отрицают наступление противника на юге, а атакующие действия ВСУ называют фейком и иллюзией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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