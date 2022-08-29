Дана Борисова резко высказалась о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

Дана Борисова высказалась о возвращении в РФ Аллы Пугачевой. Телеведущая весьма негативно отреагировала на приезд Примадонны в страну.

Алла Борисова, как и обещала, вернулась в Россию. Примадонна заявила, что находилась в отпуске и проходила лечение. Народная артистка после приезда из чужбины успела засветиться во время прогулки в центре Москвы, а также дать комментарий по поводу своего возвращения на родину. На появление легендарной певицы моментально отреагировали ее коллеги по шоу-бизнесу. Среди них была Дана Борисова.

Телеведущая считает, что в Москве Пугачева задержится не надолго.

«Приехала, посмотрела что к чему и уехала. У меня такое ощущение складывается, что она не будет здесь жить постоянно», — заявила Борисова.

Также Дана поведала о своем отношении к звездам, которые убежали из страны, а теперь массово в страну возвращаются. Теледива уверена, что возобновить здесь свою карьеру опальные знаменитости не смогут.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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