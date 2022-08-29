Фото: Сбежавший в Испанию Алексей Панин неожиданно вернулся

Сбежавший в Испанию Алексей Панин неожиданно вернулся. Актер, резко осуждающий власти РФ, вновь появился в соцсетях.

Панин два года живает в Испании. Там, по словам скандального артиста, у него насыщенная жизнь. После начала специальной операции на Украине актер негативно отзывался о россиянах и активно критиковал правительство.

Большую часть публикаций актер делал в Telegram-канале. Что касается Инстаграма, с конца мая Алексей перестал оставлять в микроблоге любую информацию.

Но сегодня артист наконец-то вернулся в соцсеть и написал по этому поводу лаконичное заявление. После простоя кинозвезда опубликовал в своем микроблоге совместное фото с женой.

«Я вернулся. С моей женой», — объявил артист.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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