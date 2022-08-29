Григорий Лепс заинтриговал дуэтом с певцом SHAMAN

Григорий Лепс в своем Телеграме объявил о сотрудничестве с SHAMAN. Народный артист Российской Федерации анонсировал выпуск совместной композиции с молодым исполнителем, чем заинтриговал поклонников.

30-летний Ярослав Дронов стал популярным после презентации песни «Я русский», которую посмотрели более 10 млн человек на Ютуб. Также певец из Новомосковска прославился благодаря еще одной песни «Встанем», которая в первые сутки после публикации на видеохостинге собрала миллион просмотров.

Эксперты пророчат исполнителю большое будущее. Также артистом заинтересовались многие знаменитости российского шоу-бизнеса, среди которых Григорий Лепс. Музыкант анонсировал выход совместного хита.

«Ждите новую песню!», — написал он под снимком с SHAMANOM.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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