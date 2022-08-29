Ингеборга Дапкунайте допустила возвращение в Россию: «Все меняется»

Ингеборга Дапкунайте не исключает возвращения в Россию. До этого актриса театра и кино с сожалением заявила, что ей следовало уехать раньше.

Звезда «Интердевочек» в феврале громко покинула страну. Знаменитость публично говорила, что нужно было уехать еще в 2014 году. Ингеборга дала понять, что не одобряет действия Кремля.

Однако сейчас Дапкунайте допускает возвращение в РФ. По словам артистки, ей очень грустно от осознания того, что нужно оставить здесь важную часть своей жизни и покинуть близких. Говоря о возвращении, актриса уточнила, что нельзя говорить слово «никогда», ведь никому неизвестно, что будет завтра.

«Можете ли вы когда-нибудь сказать «никогда»? Вы знаете, что завтра произойдет? Вот именно. Мы строим планы и говорим «никогда», но затем все меняется. В связи с этим то, что я сегодня сообщаю, не имеет значения», — написала об ладательница премии «Ника».

Поклонники же считают, что даже после потенциального возвращения Ингеборга не станет вновь любимой актрисой для россиян по причине того, что принесла в общество много негатива и сказала много неприятных слов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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