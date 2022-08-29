Российская комедийная актриса, 51-летняя Марина Федункив неожиданно заговорила об эмиграции из России.

Как уверяет звезда, которая год назад вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, она не планирует покидать свою родину. Актриса уверена в своем желании оставаться в РФ, несмотря на происходящие события.

«Никогда об этом не задумывалась. Люблю свою страну очень сильно. Мой муж тоже любит Москву. Нам комфортно здесь», – сказала Федункив.

Напомним, супруг аткрисы младшее ее на 13 лет. Артистка призналась, что она счастлива в браке. Супруг регулярно балует Марину подарками и блюдами итальянской кухни. Супруги живут в небольшом домике под Троицком, что в нескольких километрах от самой Москвы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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