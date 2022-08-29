Актриса Мирослава Карпович рассказала о боли и ненависти после свадьбы Павла Прилучного

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Актриса Мирослава Карпович рассказала о боли и ненависти после свадьбы Павла Прилучного
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Фото из открытых источников

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный переключился на Мирославу Карпович. Поклонники считали, что актеров связывают романтические отношения.

Однако артист в недавнем интервью опроверг роман с актрисой. Он подчеркнул, что они с Мирославой никогда не считали друг друга девушкой и парнем, а информацию об обратном придумали исключительно СМИ. При этом Прилучный не отрицал, что Карпович поддержала его в очень трудные времена сразу же после развода с супргой.

Звезда «Папиных дочек», видимо, тоже решила прокомментировать многочисленные слухи.

«Будьте мягкими и не позволяйте никому сделать вас жесткими. Боли не позволяйте заставить вас испытать чувство ненависти, а горечи не позволяйте украшать вашу сладость. Гордитесь только тем, что даже несмотря на несогласие остального мира, вы продолжаете  верить в это красивое место», — написала Карпович.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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