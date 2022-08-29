Младший внук Аллы Пугачевой успешно продвигает свой бизнес в России

Младший внук легендарной певицы Аллы Пугачевой, которая недавно вернулась на родину, успешно продолжает продвигать свой бизнес в России. Дени Байсаров является сооснователем студии арт-терапии.

Сын Кристины Орбакайте, который появился на свет от бизнесмена Руслана Байсарова, решил создать направление арт-терапии. 24-летний Дени приехал в Воронеж для проведения мастер-классов. Есть информация, что деятельность компании молодого бизнесмена может быть связана с лечением аутизма.

Также известно, что отец парня активно помогает ему с бизнесом. Байсаров-младший, который окончил элитный лицей в Москве и школу кадетов, изучал основы бизнеса и маркетинга в Лондоне. Эти знания и помогли внуку Пугачевой открыть собственное дело.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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