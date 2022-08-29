Надежда Бабкина считает недопустимым уничтожение украинской культуры. Об этом она ама заявила в своей соцсети.

После посещения Луганска эстрадная певица не поддерживает предложение о необходимости «уничтожения» культуры соседней страны. Во время концерта на востоке Украины артистка подготовила программу с песнями как на русском, так и на украинском языках. Как отметила Бабкина, это нужно для сохранения местной культуры.

«Моя задача — это никогда и ни при каких условиях не разрушать любую культуру, любое вероисповедание. Агрессия и разрушение — это путь в никуда. Попав под влияние агрессии, люди себя сами уничтожают», —призналась певица.

Напомним, 72-летняя Надежда Георгиевна часто ездила с концертами в горячие точки. Исполнительница народной песни приезжала в ЛНР, правда еще до старта спецоперации 24 февраля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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