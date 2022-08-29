Азиза представила композицию Илья Резника о героях спецоперации на Украине

Певица Азиза презентовала патриотическую песню Ильи Резника «Любимые не умирают». Композицию о спецоперации на Украине артистка спела на концерте в московском парке Патриот в честь 110-летия ВВС РФ.

Во время выступления на площадке военно-патриотического парка культуры 58-летняя Азиза исполнила проницательную песню о проведении СВО на территории соседней Украины.

Хит был написан поэтом-песенником Ильей Резником. Впервые исполнительница пела это музыкальный шедевр, поэтому сильно волновалась.

После трогательной презентации песни на глазах у слушателей появились слезы. Композицию певица исполнит на концерте Илья Резника в Кремле. Также в ближайшее время реквием можно будет услышать на многих площадках в стране.