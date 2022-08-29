Покинувшая Россию певица Наргиз Закирова записала гневное обращение к недоброжелателям

Исполнительница потребовала от фанатов не создавать чат «Наргизовцы». Звезде «Гoлoса» не понравилось, что в чате находятся люди, которые не разделяют ее позиции.

Стоит напомнить, что в связи с общественно-политической обстановкой в стране Наргиз сделала несколько антироссийских заявлений, оскорбив не только своих коллег по шоу-бизнесу, но и правительство, и граждан. После таких резких высказываний артистке был запрещен въезд на територрию РФ на 50 лет.