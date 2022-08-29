Прилепин ответила на заявление Собчак: «Вы сдохнете, а карамель беженцам не понесёте»

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Прилепин ответила на заявление Собчак: «Вы сдохнете, а карамель беженцам не понесёте»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Захар Прилепин, известный писатель, обратился к Ксении Собчак. 

Прилепин ответил на заявление теледивы о том, что он якобы знает об истинных причинах отмены премьеры кинофильма со сбежавшей Чулпан Хаматовой. Также журналистка заявила, что российские знаменитости, которые «не поддерживают милитаризм», в том числе СВО, подвергаются отмене.

В Telegram-канале он оставил сообщение скандальной телеведущей. Писатель советует Ксении показать свою лояльность по отношению к политической позиции с целью предотвращения возможных проблем. Журналист предложил Собчак и Хаматовой купить полкило карамели, отнести ее в лагерь беженцев, сфотографироваться с ними, а фото выложить в микроблоге.

«Тогда будет у вас работа, будут прокаты, корпоративы, шоу, эфиры. Вы же хорошо это знаете. Ты, Ксюша, знаешь это. Но вы лучше сдохнете, но карамель беженцам не понесёте», — подписал пост публицист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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