Режиссёр «Мосфильма» Юрий Кара поддержал отказ от премии «Оскар»: «Мы гораздо выше этого»

Недавно легендарный кинорежиссёр Никита Михалков предложил не отправлять на премию «Оскар» российские картины. Юрий Кара согласился с коллегой.

По словам режиссёра-постановщика, российским фильмам не нужно следовать западным течениям. Учитывая то, что в последнее время РФ в киноиндустрии выставляют в невыгодном свете, от престижной награды необходимо отказаться.

При этом, говорит Кара, отечественные киноленты должны сохранить свою самобытность и индивидуальность. Сценарист уверен, что граждане России, являясь последователями Достоевского и Чехова, в признании европейских и американских кинокритиков особо не нуждаются.

«Мы выше это. Выше в культурном смысле», – заявил режиссер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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