«Тарасов нуждается в Оле»: Кушанашвили поглумился над бывшим мужем Бузовой

Отар Кушанашвили поглумился над бывшим мужем Ольги Бузовой Дмитрием Тарасовым. Журналист уверен, что изначально футболист был корыстен и пожелал прославиться за счет певицы и телеведущей. Об этом скандальный публицист заявил в своем YouTube-шоу «Каково?!

Не секрет, что Тарасов прислал своей бывшей супруге приглашение о сотрудничестве. Спортсмен предложил Ольге сняться в его новом проекте.

Артистка, хорошенько подумав, прислала ответ экс-супругу. Бузова публично вспомнила, как некогда любимый человек взламывал ее телефон, порочил ее имя и выставлял в Сеть интимные кадры, сделанные для семейного просмотра.

Отар не смог спокойно наблюдать за выяснением отношений и дал понять Тарасову, что Бузова в несколько раз умнее, мудрее и хитрее его.

«Дима сейчас нуждается в Оле —своеобразной Дженнифер Лопес РФ. Можно ли еще больше унизиться? Тарасов пошел на поклон к бывшей, а бывшая дала ему по морде. «На, тварь, за все, что ты со мной делал», — посмеялся Кушанашвили.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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