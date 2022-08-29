Украинский певец Юрко Юрченко предложил Ивану Дорну «смыть кровью свой позор»

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Украинский певец Юрко Юрченко предложил Ивану Дорну «смыть кровью свой позор»
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Фото из открытых источников

Украинский певец Юрко Юрченко предложил Ивану Дорну «смыть кровью свой позор». У лидера группы Yurcash новая композициия певца в честь Дня Независимости вызвала волну негодования.  

Иван Дорн выпустил новый хит на украинской языке. Трек под названием "Нескорена" музыкант посвятил родине. Но у Юрченко эта композиция вызвала возмущение. Дело в том, что лидер Yurcash не поверил в искренность слов из трек Ивана.

По словам Юрка, до начала СВО Дорн активно выступал с концертами на территории РФ. Заслуженный артист порекомендовал автору новой песни взять в руки оружие и отправиться на передовую, где он сможет доказать свою любовь к Украине и ее гражданам.

«Ты Украине признался в любви? И что же теперь? Мне пока память не отшибло. В руки бери автомат и смывай позор кровью», —написал музыкант в соцсети.

Отметим, что 49-летний Юрко Юрченко является участником добровольческого батальона «Карпатской Сечи». Организация народной обороны, созданная в 2014 году, в настоящее время принимает участие в военных действиях на Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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