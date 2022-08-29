Замминистра из ДНР Даниил Безсонов раскрыл истинные цели «контрнаступления» ВСУ на Херсон

В ДНР назвали истинные причины «контрнаступления» ВСУ в Херсонской области. По словам первого замглавы мининформации республики Даниила Безсонова

В своем Telegram Безсонов рассказал об истинных мотивах «контрнаступления» на юге, о котором в понедельник заявил Киев. Замминистра информации ДНР считает, что связано это с очередной встречей стран, котореы участвуют в поставках оружия на Украину. Она запланирована на 8 сентября и состоится в Германии. Именно к этой дате ВСУ планируют продемонстрировать какие-либо военные успехи.

«Чтобы доказать, что украинские военные способны на что-либо, военно-политическое руководство страны заявило о начале «победоносного» контрнаступление на южных участках фронта, а именно на Херсонское направление», – считает Безсонов.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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