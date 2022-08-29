В Петербурге не справляются с опасным для детей и животных борщевиком

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В Петербурге не справляются с опасным для детей и животных борщевиком
Санкт-Петербург
Фото: pxhere.com

Жители Петербурга, а также их питомцы, ежегодно получают ожоги и отравления от контакта с борщевиком. Ежегодно в городе выделяют все больше средств на борьбу с растением, однако количество пострадавших растет.

Не менее 15 петербуржцев попали в больницы с начала года после контакта с борщевиком. Один из пациентов, получивший ожог свыше 30% тела, оказался в реанимации. В предыдущем году от борщевика пострадало чуть меньше людей – в ожоговые отделения Санкт-Петербурга поступили 14 человек, все в состоянии средней тяжести.

Контакт с борщевиком может быть крайне опасным для людей и животных – сок растения вызывает ожоги, корни – отравление, а пыльца – головную боль и другие симптомы интоксикации. Токсичны также запах растения и роса на его листьях. Волдыри от сока борщевика не заживают до месяца, гноятся и оставляют рубцы. Известны также летальные случаи.

Борщевик особенно опасен для детей, которые по незнанию могут использовать его в играх, либо случайно задевают ядовитое растение во время прогулок. Примечательно, что в Санкт-Петербурге борщевики – не редкость даже на детских площадках, не говоря уже о берегах рек и парковых зонах.

Отметим, если в Петербурге не начнется серьезная борьба с борщевиком, случаев отравлений и пострадавших может быть больше, и последствия – страшнее, чем сейчас. Тем более, что опыт других стран и регионов, которые не смогли искоренить борщевик, показывает петербуржцам: если пустить ситуацию на самотек, лучше не будет.

Так, в прошлом году в Кирове трое мальчиков 7-8 лет поступили в больницу с ожогами площадью до 35% тела. У детей поражены ноги, руки, лицо и даже губы. Один из пострадавших признался, что упал в заросли борщевика случайно, споткнувшись о камень.

В 2021 году в Уэльсе 13-летняя девочка, гуляя босиком, наступила на борщевик и оказалась на костылях. Контакт с растением длился всего несколько секунд, но этого хватило, чтобы получить глубокие ожоги ступней.

Иногда контакт с борщевиком приводит к смерти, особенно если пострадавшие – дети. В 2019 году трое детей отравились борщевиком. Во время игры в индейцев ребята съели корень ядовитого сорняка, приняв его за морковь, и запили водой из реки. Самый младший умер, остальных удалось спасти.

Известны также случаи летальных исходов среди взрослых. В 2020 году 92-летний зеленоградец получил ожоги на даче, после которых скончался в больнице. За жизнь пожилого мужчины боролись месяц.

Смертельную опасность борщевик несет и животным. Как поясняют специалисты, токсичный сорняк может навредить даже длинношерстным домашним любимцам, не говоря уже о короткошерстных и «голых» породах. Последние могут получить серьезные ожоги, в то время как у животных с длинной шерстью уязвимы открытые участки тела и слизистые глаз.

Источник фото: pxhere.com 

«Питомец так же, как и человек, может получить ожог, пробежавшись по зарослям крапивы или борщевика. Эти растения не редкость, поэтому риск встретиться с ними на природе очень велик», - предупредил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

На борьбу с борщевиком в Санкт-Петербурге ежегодно выделяются миллионы рублей. В текущем году на мероприятия против опасного сорняка выделены 40 миллионов, что на 15% больше, чем в прошлом году. Тем не менее, растение продолжает «захватывать» новые территории. Как отмечают жители Петербурга, ответственные организации «пропускают» заросли борщевика и даже позволяют им обсеменяться, что приведет к появлению новых побегов в будущем году. Горожане подозревают, что чиновники попросту «осваивают» средства и не намерены уничтожать токсичное растение полностью.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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