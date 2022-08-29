Захар Прилепин заявил, что собирается подвинуть «либеральное лобби» в российском шоу-бизнесе

Захар Прилепин в своем Youtube-канале заявил, что собирается подвинуть «либеральное лобби» в российском шоу-бизнесе. По словам известного политического и общественного деятеля, организация ГРАД была создана именно с этой целью.

По словам писателя, сейчас идет радикальный перекос в либеральную сторону. И дело вовсе не в таких российских шоуменах, как Иван Ургант и Максим Галкин, осуждающих Россию. Дело в самой системе управления всеми сферами культуры, которая, как считает Прилепин, продвигает либеральных знаменитостей.

Публицист добавил, что с этим можно и нужно бороться. Именно этим занимается органзация ГРАД - инициативная группа депутатов во главе Прилепиным и Мироновым.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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