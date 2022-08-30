The New York Times: Россия недовольна полученными от Ирана ударными БПЛА

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The New York Times: Россия недовольна полученными от Ирана ударными БПЛА
В Мире
Фото из открытых источников

Российские военные недовольны иранскими военными беспилотниками, утверждает разведка США.

Ранее на Западе высказали опасение касательно тайной сделки РФ и Ирана по поставке иранских беспилотников для ВС РФ. Пошли слухи о том, что какая-то часть иранских дронов уже в России. Якобы РФ намерена задействовать их против Украины.

The New York Times пишет о том, что российские грузовые самолеты с первой партией БПЛА вылетели из Тегерана еще 19 августа. Ударные дроны уже в России, что изданию сообщили в разведке США.

В тоже время западное разведсообщество говорит о том, что российские военные якобы остались недовольны полученными БПЛА, поскольку беспилотники не показали ожидаемых результатов. России Иран, по их данным разведки США, поставил два типа дронов, которые могут нести вооружение, способное атаковать РЛС и бронетехнику.

«В системе есть несколько ошибок, русские недовольны», - пишет The New York Times.

Напомним, в СМИ ранее сообщалось о том, что Иран поставит РФ 1 тыс. дронов типа Shahed 129 и Shahed 191 в обмен на поставки истребителей Су-35, которые РФ обещала ранее поставить Египту. Тегеран это отрицает, заявляя, что поддерживает мирное урегулирование конфликта России и Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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