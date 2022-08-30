Британская разведка оценила перспективы наступления ВСУ на Херсонском направлении

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Британская разведка оценила перспективы наступления ВСУ на Херсонском направлении
Украина
Фото из открытых источников

Британская разведка обнародовала свой свежий отчет, в котором дала оценку контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Оно началось не вчера, как полагают многие - ВСУ долго и планомерно подготавливали почву для него. Однако 29 августа стартовали активные боевые действия на юге страны - направлении, на котором наблюдается сплоченность сил, сосредоточенных РФ.

С утра понедельника несколько бригад ВСУ значительно усилили артиллерийские обстрелы на разных участках фронта. Работали и дальнобойные орудия - такими ударами украинские силы препятствовали пополнению подразделений ВС РФ.

Однако, отмечают в разведке, российские подразделения в районе Херсона и на западном берегу Днепра усиливаются еще с первых чисел августа.

«49-я общевойсковая армия Южного военного округа (ПВО) скорее всего была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (СВО). Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы и полагаются на хрупкие линии поставок через паромные и понтонные мосты через Днепр», – сказано в докладе.

Аналитики указывают, что интеграция подразделений ПВО и СВО может говорить о довольно существенной реорганизации российских сил - как в лучшую сторону, так и в худшую. От сплоченности данной структуры будет зависеть устойчивость российской обороны на южном направлении. Что касается оценки контрнаступления ВСУ, разведка оказалась сдержанной.

«Пока невозможно подтвердить масштабы украинских достижений», – сказано в отчете.

Напомним, вчера в Минобороны РФ подтвердили факт наступления ВСУ на Херсонском и Николаевском направлениях, отметив, что для украинской армии оно обернулось серьезными потерями.

В то же время оперативная группировка «Каховка» ВСУ вчера в обед заявила о том, что украинским войскам удалось прорвать первую линию обороны, а 109-й полк ДНР покинул свои позиции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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