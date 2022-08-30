Александр Гудков снял пародию на песню певца SHAMAN «Я — русский»

Александр Гудков высмеял патриотичскую песню певца SHAMAN. Комик в оригинальной манере представил пародию на популярную композицию «Я — русский». Трек креативного шоумена получил название «Я — узкий».

Гудков высказал свое отношение к творчеству Ярослава Дронова. Он выпустил видеоролик на переделанную песню. Начинается клип с того, что «сжатый» главный герой идет по полю в белой рубашке и черных брюках и себя сравнивает себя с летающим бумажным листом. Также актер заявляет, что вместе с ним, очень узким, хорошо сидеть на стуле, поскольку не нужно много пространства.

После этого парень радуется тому, что взгляды на жизнь у него также «узкие» и благодарит своего деда за весьма «узкий таз». Таких же узких людей артист призывает собрать всех вместе и «скрыть за кустики».

В подписи под пародией Александр отметил, что этот клип предназначен «для узкой аудитории». Просмотрели видео на момент публикации новости более 76 тысяч человек. Собрала запись 12 тысяч отметок «Мне нравится».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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