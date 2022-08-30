Алёна Жигалова высказалась о приезде музыканта Покровского в Россию

Скандальный российский видеоблогер в шоу «Алена, блин! Говорит» рассказала, что ждет Макса Покровского после возвращения в Россию. Как отметила Алена Жигалова, ему придется ответить за свои слова.

«Макс Покровский сможет это сказать в лицо, когда вернется назад. Сможет разобраться с кем-нибудь из артистов. Как тебе кандидатура Джигана, к примеру. Или Никита Джигурда, или Стас Костюшкин», - посмеялась Алена.

Жигалова добавила, что музыкант сможет выбрать.

«Тебе есть, с кем разбираться. Все с огромным уовольствием с тобой встретятся. Если ты к этому времени попадешь в Россию. Некоторым на 50 лет запретили въезд в РФ, но кажется мне о кое-ком забыли», — сказала она.

Напомним, что лидер группы «Ногу свело!» многократно негативно высказывался в сторону России. Не так давно Покровский заявил, что когда вернется в страну, то обязательно со всеми разберется.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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