Жигалова спросила у Барских, запрещает ли он своему бойфренду Бадоеву общаться на русском языке

Алёна Жигалова поинтересовалась у Макса Барских, на каком языке он предпочитает общаться со своим любовником Аланом Бадоевым. По словам скандального блогера, у артиста везде двойные стандарты.

Видеоблогер в новом выпуске своей авторской программы «Алена, блин. Говорит» решила обратиться к украинскому исполнителю Максу Барских.

«У меня возник к Максу Барских один вопрос. Когда ты закончишь петь свои песни на русском языке, песню «Туманы» и другу хрень, которая сейчас сидит в твоей голове, кто будет ходить на твои концерты. Даже сами украинцы просят тебя не пиариться. Двойные стандарты», - съязвила Жигалева .

Алёна задала артисту неудобный вопрос о бойфренде:

«Своему бойфренду Бадоеву ты также запрещаешь обращаться на русском языке? Как вы там между собой переговариваетесь?»

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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