Аналитики отметили вклад российских добровольцев в освобождение ДНР

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Аналитики отметили вклад российских добровольцев в освобождение ДНР
В России
Фото: Министерство обороны РФ

Офицер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что к настоящему моменту в республике освобожден 271 населенный пункт. 

«Это с 24 февраля, с начала специальной военной операции», — подчеркнул он.

Басурин также сообщил, что за месяц удалось освободить 200 квадратных километров территории. Речь идет о районах Бахмута, Угледара, Донецка и Горловки.

Пользователи Сети и аналитики обратили внимание на вклад российских добровольцев в успешное продвижение союзных сил в Донбассе.

Telegram-канал Reverse Side of Medal пишет:

«Самое интересное заключается в том, что большую часть этой территории отбила группа Вагнера!».

Ранее об этом заявлял и военный эксперт Борис Рожин. Он напомнил, что бойцы «ЧВК Вагнера» проломили «несколько мощных укрепов» на Бахмутском направлении.

Отметим, что бахмутская группировка «вагнеровцев» за последние несколько недель также освободила Углегорскую ТЭС, Покровское, Клиновое, Вершину и большую часть Кодемы, действуя как полноценный десантно-штурмовой корпус.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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