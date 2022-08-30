Блогер Дмитрий Пучков встал на сторону Аллы Пугачевой

Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин (Goblin), высказал свео отношение к вернувшейся в РФ Алле Пугачевой. Российский блогер, писатель и публицист заявил, что народная артистка имела на отъезд полное право.

Как говорит Гоблин, Пугачева - это «величайшая советская звезда эстрады». Хотя сам Дмитрий признается, что никогда не был ее преданным фанатом, поскольку отдавал предпочтение совершенно другой музыке.

«Это никак не отменяет, что это наша суперзвезда, супер-пупер. Ей нет равных», — сказал он.

Блогер напомнил, что уезжать из России никому не запрещено законом.

«То, что Пугачева убежала куда-то там, без понятия. Не знаю, зачем она поехала. Может побежала по свистку? Все побежали и она также? Или самостоятельно уехала? И дальше что? Уехала и приехала. У нее мнение отличное от моего про Советский Союз, например, или про спецоперацию», — добавил Пучков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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