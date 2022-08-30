Царьград: Отец Ивана Урганта высказался о своем отношении к Российской армии

Отец Ивана Урганта высказался о своем отношении к Российской армии. По словам актёра и телеведущего, он всегда останется верным сыном своего народа, пишет Царьград.

"Всегда буду верным сыном своего народа. Я поддерживаю Российскую армию. Сейчас с осторожностью отношусь к высказываниям. Но наши ребята проявляют невероятный героизм, они дали присягу и без раздумий взяли в руки оружие. Склоняю перед ними голову", - заявил Андрей Львович.

Отец шоумена добавил, что переживает за каждого солдата, который защищает страну. Артист обратился к военным и призвал "справиться со всем, чтобы наконец-то наступил мир".

Также Ургант-старший добавил, что он внимательно следит за спецоперацией:

"Готов встать на сторону справедливости и на защиту родины, на защиту всего, что мне дорого".

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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