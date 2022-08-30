Дмитрий Певцов присоединился к призывам бойкотировать премию «Оскар»

Дмитрий Певцов, актер и действующий депутат Госдумы, поддержал Марию Шукшину и Никиту Михалкова. Он присоеденился к призывам бойкотировать премию «Оскар».

Актер выступает против выдвижения российского фильма на соискание награды. Критикуют «Оскар» российские знаменитости из-за навязывания ЛГБТ и политизированности.

«Эта награда совершенно девальвирована, она давно обесценена. Законы западного кинематографа ни какого отношения к искусству не имеют. Это больше похоже на сатанизм, глобализм, ЛГБТ-извращения», — сказав Певцов.



Депутат предложил бросить все силы на развитие российского фестивального движения, которое бы занималось поддержкой молодых талантов в отечественной киноиндустрии. А само кино нужно вернуть к уровню советского, говорит Дмитрий Анатольевич.

Примечательно, что далеко не все кинематографисты России выступают против участия в американской награде. Андрей Кончаловский не в восторге от такого предложения. По мнению знаменитого режиссера, политика не должна никак влиять на искусство и эти сфери общественной жизни нужно разделать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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