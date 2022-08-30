Доктор Мясников заявил о бесполезности медицинских масок при контакте с больными COVID-19

В России не исключено возвращение масочного режима вследствие резкого роста инфицирования граждан коронавирусной инфекцией. Однако о бесполезности масок при контакте с больными на COVID-19 говорит доктор Мясников.

Врач рассказывает, что масочный режим в стране будет вскоре возвращен. Но не из-за того, что они являются панацеей для прерывания цепочки заражения, а из-за возможной негативной реакции за незаботу о состоянии здоровья российской нации.

Как считает доктор, масочный режим нужно разрешить населению исполнять спустя рукава. Другими словами, кто хочет носить медицинское защитное средство, тот носит. Мясников подчеркивает, что маска не сможет защитить здорового человека от инфицирования при контакте с пациентом, зараженным COVID-19.

«Дело в том, что маска не сможет предотвратить заражение здоровых людей от больных. Если пациент надел маску, то коронавирусом он все равно заразится, если возле него находится больной человек. Произойдет это через выдыхаемый воздух. Маска должна быть с большой степенью фильтрации. Но когда больной ковидом наденет маску, его выделения не смогут попасть в воздух. В любом случае, больным коронавирусом следует сидеть дома», — сказал специалист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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