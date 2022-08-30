«Экспресс газета»: выяснилась правда о жизни Хаматовой в Латвии после отъезда из России

Выяснилась вся правда о жизни Чулпан Хаматовой в Латвии после ее отъезда из России. По словам самой артистки, в Прибалтике ей не плюют в лицо. Напротив, люди всячески предлагают помочь.

Онлайн-издание «Экспресс газета» опубликовало новую статью на тему жизни сбежавшей 46-летней актрисы. Чулпан, напомним, уехала в Латвию после начала СВО. По словам автора публикации, Хаматову в России, судя по всему, ждать не стоит. В Латвии она останется жить надолго.

Также сообщается, что уровень жизни некогда популярной артистки сильно просел. Но русофобию в прибалтийских странах знаменитость категорически отрицает.

«Иногда мои московские друзья меня спрашивают, а не плюют ли мне люди в лицо, когда я гуляю по улицам. Нет. Не плюют, а предлагают любую помощь. Скажу так, я не встречала даже равнодушия, не то, что ненависти и агрессии», — призналась кинозвезда.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей