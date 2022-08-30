Кинокритик Роман Григорьев заподозрил Михалкова и Шукшину в лицемерии после слов об «Оскаре»

Роман Григорьев обвинил Никиту Михалкова и Марию Шукшину в лицемерии. По словам кинокритика, глава Союза кинематографистов, говоря о том, что российские фильмы не нужно выдвигать на самую престижну награду «Оскар», при этом не против принять участие в кинопремии. Григорьев заявил, что политику нельзя смешивать с искусством.

«Думаю, наше кино вышло за рамки персоналий Михалкова и Шукшиной. Нужно других участников искусства спросить. Они бы не против сами принять участие в отборе фильма в комиссии премии «Оскар». Наши фильмы, которые получили престижную награду, и прочие международные призы, представляют для зарубежного зрителя огромный интерес. К примеру взять картину «Москва слезам не верит», которая приняла участие в Венецианском кинофестивале или ленту Меркуловой «Капитан Волконогов бежал», — заявил Григорьев.

Кинокритик добавил, что нельзя ни в коем случае допустить повторение «железного занавеса». Кино является искусством, которое прокладывает мосты между разными людьми и разными мирами, вне зависимости от их политических взглядов и обострившихся конфликтов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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