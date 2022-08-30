Кинокритик Роман Григорьев заподозрил Михалкова и Шукшину в лицемерии после слов об «Оскаре»

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В Украине заявляют о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. В обеденное время сегодня, 29 августа, оперативная группировка «Каховка» на своей
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Через Ростовскую область в Крым направляются железнодорожные эшелоны с военной техникой. Об этом сообщает Авиа.про, публикуя кадры перемещения
В прессе время от времени появляется информация, что в ВСУ перепродают поставляемое альянсом в страну вооружение. При этом СМИ пишут, что Америка
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