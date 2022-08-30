Кинокритик Шнейдеров осудил депутата Певцова за желание выслужиться

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Кинокритик Шнейдеров осудил депутата Певцова за желание выслужиться
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Фото из открытых источников

Давид Шнейдеров осудил Никиту Михалкова и Дмитрия Певцова. По мнению киножурналиста, депутату, который хочет выслужиться, не стоило ввязываться в обсуждение темы «Оскара».

Кинокритик считает, что Певцов точь-в-точь повторил мнение Михалкова, добавив свою мысль о сатанизме. 

«Дмитрий Певцов попросту повторил за Никитой Михалковым. Ну немного там добавил про сатанизм. Ему стоит быть актером, играть роль и молчать. А он хочет бежать впереди паровоза. Это, как по мне, такое желание выслужиться», — сказал Шнейдеров.

Киножурналист также добавил, что, на его взгляд, возраст весьма негативно влияет на человека, имея ввиду режиссера, которому осенью исполнится 77 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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