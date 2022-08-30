Михаил Шахназаров рассказал правду о связях Аллы Пугачевой

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Михаил Шахназаров рассказал правду о связях Аллы Пугачевой
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Фото из открытых источников

Во время шоу Полный абзац российский радиоведущий и автор Михаил Шахназаров высказался о возвращении Аллы Пугачевой.

Журналист рассказал правду о влиятельных связях народной артистки СССР.

Ранее Пугачева проживала в Прибалтике вместе с артистом эстрады Максимом Галкиным. Пародист продолжает пребывать за рубежом, где у него запланировано немало концертов. Галкин, судя по всему, не планирует возвращаться в Россию.

Как утверждает журналист, Пугачеве общественность уделяет слишком много внимания:

«Алле, как по мне, уделяется чересчур много внимания. Женщина в годах. Посмотрю, Галкина начнет она затаскивать назад или нет. Могу лишь сказать, что если да, то зачем это все. Культуру здесь будут разрушать».

Шахназаров подметил, что Примадонна «имеет рычаги и связи»:

«Не одна она имеет. Нужно признать. Многие мне говорили: он не появится в РФ. Все знакомые называют Максима одним словом (оно не для эфира). Занял он дешевую позицию».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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