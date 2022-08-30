Отар Кушанашвили: «Лера Кудрявцева получает 70 миллионов и болеет 364 дня в году»

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Отар Кушанашвили: «Лера Кудрявцева получает 70 миллионов и болеет 364 дня в году»
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Фото из открытых источников

Отар Кушанашвили высказался о грандиозных заработке Леры Кудрявцевой за один съемочный день. Эпатажный журналист недавно побывал на съемках программы «Секрет на миллион», на которой почтил память покойной певицы Жанны Фриске.

Телеведущий озвучил сумму заработка своей коллеги в новом выпуске авторского шоу «Каково?!», выходящем на YouTube. Леры Кудрявцевой на телевидении.

«Я спросил у Леры, как у нее дела. Она ответила, что сильно болит спина. У нее какая-то вечная хворь, болеет 364 дня в году. Только один день снимается, а получает 70 млн. рублей за съемки. Затем дальше идет болеть», - рассказывает Кушанашвили.

Колумнист добавил, что всегда, интересуясь состоянием Леры, в ответ получает самые разнообразные жалобы на состояние здоровье. При этом Кудрявцева отлично выглядит.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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