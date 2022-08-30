Певцов заявил, что российский кинематограф нужно поднять до уровня Советского Союза

Дмитрий Певцов поддержал отказ от участия в кинопремии «Оскар». По словам киноактера и депутата Государственный думы, награда давно не имеет никакой культурной ценности. Ранее отказаться от выдвижения фильма от России на престижную американскую премию призвал Никита Михалков. Как считает Певцов, в сложившейся ситуации нужно начать развивать российское фестивальное движение, которое бы поддерживало молодые таланты в киноиндустрии. Для этого необходимо уровень кино поднять немного выше – до уровня Советского Союза.

«У нас большая страна, большое количество талантов. Есть разные восточные фестивали. Нужно и свои фестивали делать. Чтобы туда тянулись артисты и зрители. Только наше кино следует поднять, чтобы вернуть его до уровня Советского Союза. Тогда оно было одушевленным, говорило о любви и вере, в том числе, о любви к своей родине...», –высказался артист.

Добавим, Дмитрий Анатольевич также призвал перестать принимать участие «в позорном евровидении».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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