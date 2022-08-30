Певица Наргиз Закирова рассказала о появлении враждебного для нее канала «Наргизовцы»

Наргиз Закирова рассказала о появлении в соцсетях враждебного для нее канала «Наргизовцы». Узбекская певица попросила поклонников, которые не разделяют ее взглядов на жизнь, не создавать никакие группы, которые могут порочить ее имя.

Наргиз узнала, что некоторые фанаты объединились против нее. Среди них есть люди, не разделяющие политических взглядов с артисткой. Таких личностей немало, поэтому они решили объединиться и создать новый Telegram-канал, который именуют как «Наргизовцы».

«Передаю привет непосредственно всем друзьям. Знаю, что далеко не только друзья здесь у меня. Хочу сказать, что в Сети есть группа «Наргизовцы», не разделяющая моей позиции», - отметила испонительница.



Следует отметить, что 51-летняя Наргиз регулярно в довольно резкой форме высказывается против действий Кремля на Украине. Артистка, которая выступает против СВО, уехала из России и в настоящее время находится у родственников в Ташкенте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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