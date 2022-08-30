Певица Наргиз Закирова рассказала о появлении враждебного для нее канала «Наргизовцы»

Image 16+
Певица Наргиз Закирова рассказала о появлении враждебного для нее канала «Наргизовцы»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Наргиз Закирова рассказала о появлении в соцсетях враждебного для нее канала «Наргизовцы». Узбекская певица попросила поклонников, которые не разделяют ее взглядов на жизнь, не создавать никакие группы, которые могут порочить ее имя.

Наргиз узнала, что некоторые фанаты объединились против нее. Среди них есть люди, не разделяющие политических взглядов с артисткой. Таких личностей немало, поэтому они решили объединиться и создать новый Telegram-канал, который именуют как «Наргизовцы».

«Передаю привет непосредственно всем друзьям. Знаю, что далеко не только друзья здесь у меня. Хочу сказать, что в Сети есть группа «Наргизовцы», не разделяющая моей позиции», - отметила испонительница.


Следует отметить, что 51-летняя Наргиз регулярно в довольно резкой форме высказывается против действий Кремля на Украине. Артистка, которая выступает против СВО, уехала из России и в настоящее время находится у родственников в Ташкенте. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Журналист Шахназаров спрогнозировал, что Галкин вернется в Россию вслед за Пугачевой

Сегодня, 11:07

Журналист Красовский намекнул на домашний арест Аллы Пугачёвой после её возвращения в Россию

Сегодня, 10:57

«Экспресс газета»: выяснилась правда о жизни Хаматовой в Латвии после отъезда из России

Сегодня, 10:13

Кинокритик Роман Григорьев заподозрил Михалкова и Шукшину в лицемерии после слов об «Оскаре»

Сегодня, 10:09

Певцов заявил, что российский кинематограф нужно поднять до уровня Советского Союза

Сегодня, 09:58

Дмитрий Певцов присоединился к призывам бойкотировать премию «Оскар»

Сегодня, 09:33

Певица Наргиз Закирова рассказала о появлении враждебного для нее канала «Наргизовцы»

Сегодня, 09:32

«Тарасов нуждается в Оле»: Кушанашвили поглумился над бывшим мужем Бузовой

Вчера, 21:50

Актриса Оксана Лаврентьева откровенно заявила, что не собирается уезжать из России

Вчера, 21:38

Алла Пугачева заявила, что уезжала в отпуск и проходила лечение

Вчера, 21:16

Фото: Сбежавший в Испанию Алексей Панин неожиданно вернулся

Вчера, 21:08

Актриса Мирослава Карпович рассказала о боли и ненависти после свадьбы Павла Прилучного

Вчера, 20:31

Телеканал CNN: ВСУ начали подготовку к «серьезному контрнаступлению» на Южном фронте

Вчера, 20:13

Замминистра из ДНР Даниил Безсонов раскрыл истинные цели «контрнаступления» ВСУ на Херсон

Вчера, 20:00

Покинувшая Россию певица Наргиз Закирова записала гневное обращение к недоброжелателям

Вчера, 19:28

Григорий Лепс заинтриговал дуэтом с певцом SHAMAN

Вчера, 19:09

Захар Прилепин заявил, что собирается подвинуть «либеральное лобби» в российском шоу-бизнесе

Вчера, 16:32

Агата Муцениеце в последнее время стала всё чаще появляться на публике в смелых образах

Вчера, 16:13

Марина Федункив неожиданно заговорила об эмиграции из России

Вчера, 16:04

Народная артистка РФ Бабкина считает недопустимым уничтожение украинской культуры

Вчера, 16:01

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Необычные симптомы выявили у нового штамма коронавируса «кентавр»
  • 27-08-2022, 22:21

Необычные симптомы выявили у нового штамма коронавируса «кентавр»

У нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 под названием «кентавр» обнаружили необычные симптомы. В Роспотребнадзоре заявили, что подавляющее

В Украине заявили, что ВСУ пошли в контрнаступление и прорвали первую линию обороны ВС РФ в Херсонской области
  • Вчера, 16:18

В Украине заявили, что ВСУ пошли в контрнаступление и прорвали первую линию обороны ВС РФ в Херсонской области

В Украине заявляют о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. В обеденное время сегодня, 29 августа, оперативная группировка «Каховка» на своей

Молодая жена Петросяна Татьяна Бруханова показала, за что ее полюбил юморист
  • 28-08-2022, 11:11

Молодая жена Петросяна Татьяна Бруханова показала, за что ее полюбил юморист

Молодая жена Евгения Петросяна решила показать подписчикам, за что ее полюбил известный российский юморист. Татьяна Брухунова закончила отдыхать в

Младший внук Аллы Пугачевой успешно продвигает свой бизнес в России
  • Вчера, 11:52

Младший внук Аллы Пугачевой успешно продвигает свой бизнес в России

Младший внук легендарной певицы Аллы Пугачевой, которая недавно вернулась на родину, успешно продолжает продвигать свой бизнес в России. Дени

Певица Валерия похвасталась фотографией с новорожденным внуком Даниэлем
  • 28-08-2022, 22:02

Певица Валерия похвасталась фотографией с новорожденным внуком Даниэлем

Певица Валерия похвасталась первым снимком с новорожденным внуком. Даниэля семье подарила дочь Иосифа Пригожина от первого брака Даная. Мальчик

Актриса Мирослава Карпович рассказала о боли и ненависти после свадьбы Павла Прилучного
  • Вчера, 20:31

Актриса Мирослава Карпович рассказала о боли и ненависти после свадьбы Павла Прилучного

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный переключился на Мирославу Карпович. Поклонники считали, что актеров связывают романтические

Новости партнеров
Новости партнеров
Системы ПВО С-300 переброшены из Сирии в Россию: опубликованы спутниковые снимки
  • 27-08-2022, 11:43

Системы ПВО С-300 переброшены из Сирии в Россию: опубликованы спутниковые снимки

Из Масьяфа в Сирии исчезли зенитно-ракетные комплексы С-300, которые в течение нескольких лет кряду прикрывали небо САР. Это подтверждается

В сторону Украины выдвинулись сразу несколько эшелонов с артиллерией, ПВО и танками
  • 28-08-2022, 08:58

В сторону Украины выдвинулись сразу несколько эшелонов с артиллерией, ПВО и танками

Через Ростовскую область в Крым направляются железнодорожные эшелоны с военной техникой. Об этом сообщает Авиа.про, публикуя кадры перемещения

Политолог Суздальцев: США получают выгоду от утечки оружия НАТО из Украины на черный рынок
  • 27-08-2022, 22:42

Политолог Суздальцев: США получают выгоду от утечки оружия НАТО из Украины на черный рынок

В прессе время от времени появляется информация, что в ВСУ перепродают поставляемое альянсом в страну вооружение. При этом СМИ пишут, что Америка

Украина использует концепцию сопротивления, разработанную США после войны в Южной Осетии 2008 года
  • 28-08-2022, 07:48

Украина использует концепцию сопротивления, разработанную США после войны в Южной Осетии 2008 года

На Западе заявили об успешном использовании Украиной метода сопротивления войскам России, разработанного силами специальных операций США. Об этом